Gaalodu Collections: మళ్లీ పెరిగిన వసూళ్లు.. సుధీర్ మాస్ కుమ్ముడు.. మరో 6 లక్షలు వస్తే రికార్డు

Jabardasth Talented Comedian Sudigali Suయాక్టింగ్, డ్యాన్స్, మ్యాజిక్, సాంగ్స్, కామెడీ ఇలా ఎన్నో రకాల టాలెంట్లను చూపిస్తూ తెలుగు బుల్లితెరపై స్టార్‌గా వెలుగొందుతోన్నాడు సుడిగాలి సుధీర్. జబర్ధస్త్ షో ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ కుర్రాడు.. అనతి కాలంలోనే ఫుల్ ఫాలోయింగ్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు. దీంతో వెనుదిరిగి చూడకుండా దూసుకుపోతోన్నాడు. అయితే, సినిమాల్లో హీరోగా మాత్రం అతడు సక్సెస్ కాలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇటీవలే సుధీర్ ‘గాలోడు’ అనే సినిమాతో హీరోగా మారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూవీ 9 రోజుల్లో ఎంత రాబట్టిందో మీరు కూడా చూడండి!dheer Did Gaalodu Movie Under Rajasekar Reddy Pulicharla Direction. This Movie Collects Rs 7.25 cr Gross in 9 Days.