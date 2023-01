Prabhas మూవీ ఫెస్టివల్.. 6 నెలల గ్యాపులో ప్రభాస్ 3 సినిమాలు.. ఇక ఫ్యాన్స్ కు పండగే!

English Summary

Pan India Star Prabhas Starrer Adipurush Salar Raja Deluxe Three Movie Release In 6 Months Gap News Goes Viral In Social Media. ప్రభాస్ ఆదిపురుష్ సలార్ రాజా డీలక్స్ మూడు సినిమాలు 6 నెలల్లో వ్యవధిలో విడుదల కానున్నాయి.