RRR nomination for Golden Globes జక్కన్నను చూస్తే గర్వంగా ఉంది.. రాజమౌళిపై ప్రభాస్ ప్రశంసల వర్షం

English Summary

Popular Director SS Rajamouli's RRR nominated for Golden Globes 2023 awards. DVV Entertainments tweeted that, We are very grateful to share that #RRRMovie made it to the nominations of #GoldenGlobes for the 𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙋𝙞𝙘𝙩𝙪𝙧𝙚 - 𝙉𝙤𝙣-𝙀𝙣𝙜𝙡𝙞𝙨𝙝 𝙇𝙖𝙣𝙜𝙪𝙖𝙜𝙚 & the 𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙊𝙧𝙞𝙜𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙎𝙤𝙣𝙜. In this occasson, Prabhas praises SS Rajamouli ప్రపంచంలోనే అత్యంత గుర్తింపు, గౌరవం ఉన్న అవార్డులకు RRR చిత్రం నామినేట్ కావడంపై యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ప్రశంసలు కురిపించారు