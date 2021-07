Model Nandita Dutta Arrest: పోర్న్ దందా బట్టబయలు.. రాజ్ కుంద్రాతో లింకులు?

బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి భర్త, వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా అశ్లీల చిత్రాలు తీయడం, వాటిని యాప్ ల ద్వారా షేర్ చేయడం వంటి ఆరోపణలతో అరెస్ట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా కోల్‌కతాలో కూడా డర్టీ ఫిల్మ్ చేసిన కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. వెబ్ సిరీస్‌ల కోసం కొత్త అమ్మాయిలను ఆకర్షించి, బెదిరించడం, వారిపై న్యూడ్ వీడియోలను చిత్రీకరించి పోర్న్ సైట్లలో అప్‌లోడ్ చేయడం వారి పని. పోర్న్ సినిమాలను (డర్టీ ఫిల్మ్స్) బలవంతంగా చిత్రీకరించినందుకు కొందరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Nandita Dutta, a model-cum-actor from adult OTT content, and her associate Mainak Ghosh have been arrested in Kolkata. as per the case they are allegedly forcing young models into pornography.