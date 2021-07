కారు, ఆస్తులన్నీ అమ్ముకొన్నా.. రోడ్డుపై పడ్డ టెలివిజన్ నటి.. సహాయం కోసం ధీనంగా!

కరోనావైరస్ మహమ్మారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది జీవితాలతో ఆడుకొంటున్నది. సినీ పరిశ్రమ స్తంభించడంతో ఎంతో మంది నటీనటులు, రోజువారీ వేతన కార్మికులు రోడ్డుపైన పడ్డారు. ముఖ్యంగా వయోభారంతో బాధపడుతున్న సీనియర్ నటులకు జీవితం మరింత దుర్బరంగా మారింది. తాజాగా సీనియర్ టెలివిజన్ నటి షగుఫ్తా ఆలీ పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. తాజాగా ఆమె మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన కష్టాలను చెప్పుకొంటూ...

English summary

Actress Shagufta Ali facing hard time and looking for financial help. Earlier she suffered with cancer and now she is facing hard time with diabetes. She sold her assets and car to fill her financial troubles.