Nargis Fakhri : అలా పడుకోలేదనే ఇలా, కనీసం విప్పేసి ఉంటే?

భారత్‌లోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచే కాక వివిధ దేశాల నుంచి కూడా ఏటా వేల మంది యువతీయువకులు సినిమాల్లో నటించాలనే, సినీ రంగంలో పనిచేయాలనే కలలను సాకారం చేసుకునేందుకు ముంబయి వస్తుంటారు. వీరిలో అత్యధికులు ఆశలు నెరవేరవనే చెప్పాలి. అయితే వీరిలో అవకాశాలు రాక వెనుతిరిగి వెళ్ళే వారు కొందరు అయితే, చాలా మందికి తట్టుకోలేని చేదు అనుభవాలు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి.

హిందీ చిత్ర పరిశ్రమతో పాటు తెలుగు, ఇతర ప్రాంతీయ భాషల చిత్ర పరిశ్రమలో సైతం లైంగిక వేధింపులు ఉన్నాయనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తాజాగా బాలీవుడ్‌ నటి నర్గీస్ ఫక్రి అవకాశాల గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Nargis Fakhri, who made her Bollywood debut with Imtiaz Ali Rockstar, is away from movies these days. Nargis Fakhri, who was interviewed by former adult star Britney de la Mora, revealed her suffering from her lip surgery to facing the casting couch.