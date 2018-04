 »   » రూ. 29 కోట్లు, 159 సైనిక కుటుంబాలకు సాయం: అక్షయ్ కుమార్

దేశం కోసం పోరాడి ప్రాణత్యాగం చేసిన సైనిక కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం అందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్ గతేడాది ఒక బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. భారత్‌ కే వీర్‌ పేరుతో వెబ్‌సైట్‌, యాప్‌ను ప్రారంభించారు. వీటి ద్వారా దేశంలో ఎవరైనా సహాయం అందించే వీలు కల్పించారు.

భారత్‌ కే వీర్‌ ప్రారంభించి సరిగ్గా సంవత్సరం పూర్తయింది. ఈ సందర్భంగా అక్షయ్ కుమార్ ట్విట్టర్లో ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు రూ.29 కోట్ల విరాళం సేకరించడం జరిగింది, ఆ డబ్బును 159 సైనిక కుటుంబాలకు అందజేయడం జరిగిందని తెలిపారు.

Today @BharatKeVeer completes a year...a dream which is now a growing reality and it gives me immense happiness to share Rs. 29 crores has been raised till now which has supported 159 families of our bravehearts. Keep showing your gratitude https://t.co/5j0vxsSt7f 🙏🏻 pic.twitter.com/GgaLUjeBIc