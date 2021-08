RajKundraకి హైకోర్టు షాక్.. శిల్పకు నా వీడియోలు ఇష్టమని ఇంకా ఇంకా, షెర్లిన్ సంచలనం!

జూలై 19న శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రాను క్రైమ్ బ్రాంచ్ అరెస్టు చేయగా, దాని ఐటి చీఫ్‌గా పని చేసిన ర్యాన్ థోర్పేని జూలై 20 న అరెస్టు చేశారు. ఇద్దరూ జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. అయితే రాజ్ కుంద్రా అరెస్టుకు ముందు, నటి షెర్లిన్ చోప్రా ఏప్రిల్‌లో అతడిపై లైంగిక వేధింపుల సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. వ్యాపార ఒప్పందానికి సంబంధించి రాజ్ కుంద్రాతో మాట్లాడినట్లు షెర్లిన్ ఆరోపించింది. అయితే ఫోన్ మెసేజ్ ద్వారా ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీని తర్వాత రాజ్ కుంద్రా ఆమె ఇంటికి వచ్చి ఆమెను బలవంతంగా ముద్దాడాడని ఆరోపించింది. షెర్లిన్ రాజ్ కుంద్రాను ఆపడానికి ప్రయత్నించినా అతను ఆగలేదని ఆరోపించింది. కానీ ఆమె భయపడింది. ఇలా ఫిబ్రవరి నుంచి జరుగుతున్న విచారణ ఒక కొలిక్కి రావడంతో రాజ్ కుంద్రాను అరెస్ట్ చేశారు. ఇక అశ్లీల కేసులో జైల్లో ఉన్న రాజ్ కుంద్రాకు బాంబే హైకోర్టు నుంచి పెద్ద షాక్ తగిలింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Raj Kundra was arrested after the trial, which has been going on since February. Raj Kundra, who is in jail in a pornography case, received a big shock from the Bombay High Court.