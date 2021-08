ఆఫీస్ లో రేప్ అటెంప్ట్, బట్టలు విప్పాలని బలవంతం... చిక్కుల్లో నిర్మాత!

బాలీవుడ్‌లో పోర్న్ కంటెంట్ గురించి చాలా చర్చ జరుగుతోంది . రాజ్ కుంద్రాను జూలై 19 న ముంబై పోలీస్ క్రైమ్ బ్రాంచ్ అరెస్టు చేసింది. అతను ప్రస్తుతం ముంబైలో బైకుల్లా జైలు లో ఉన్నాడు. కుంద్రా మనీ ల్యాండరింగ్ మీద కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) డిమాండ్‌పై ముంబై పోలీసులు కూడా ఈ కేసు వివరాలను వారికి అందించారు. అంతే కాక కుంద్రా పోర్న్ సినిమాలు చేసి వాటిని ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయిస్తున్నాడని ఆరోపణలు రుజువు కావడంతో అరెస్ట్ అయ్యారు. అయితే ఇప్పుడు మరో నిర్మాత, అడల్ట్ యాప్ ఓనర్ మీద రేప్ కేసు నమోదయింది. ఈ అంశానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే సినీ నిర్మాత విభు అగర్వాల్‌పై ముంబై పోలీసులు లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు చేశారు. ఒక మహిళ ఫిర్యాదు పై, ఐపీసీ సెక్షన్ 354 కింద విభూ పై కేసు నమోదు చేయబడింది.

విభూతో పాటు, అతని కంపెనీ ఇండియా హెడ్ అంజలి రైనా మీద కూడా కేసు నమోదు చేశారు. ఆగస్టు 4 న అంబోలి పోలీస్ స్టేషన్‌లో వారిద్దరిపై క్రిమినల్ కేసు నమోదైందని తెలుస్తోంది. విభూకి సంబందించిన కంపెనీ ఉల్లూ డిజిటల్ కార్యాలయంలోని స్టోర్ రూమ్‌లో తనను వేధించారని 28 ఏళ్ల బాధితురాలు ఆరోపించింది. విభూకి చెందిన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఉల్లూ డిజిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎక్కువగా అడల్ట్ కంటెంట్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయితే, కొన్ని రోజుల క్రితం, ఒక ఇంటర్వ్యూలో, విభూ అగర్వాల్ ఉల్లూ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ని కుటుంబ కంటెంట్‌గా మార్చడం గురించి మాట్లాడారు. 2013లో, విభు అగర్వాల్ 'బాత్ బాన్ గయి' సినిమాని నిర్మించారు. అయితే ఆ తరువాత సైలెంట్ అయిన ఆయన 2018 లో ULLU యాప్‌ని ప్రారంభించాడు. హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్ కాకుండా, భోజ్‌పురి, బెంగాలీ, పంజాబీ, మరాఠీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ మరియు గుజరాతీ భాషలలో ఈ అడల్ట్ కంటెంట్ ప్రస్తుతానికి అందించబడుతుంది. ఈ మొత్తం వివాదానికి సంబంధించి కంపెనీ విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో, జూన్ 10 న లక్నో పోలీసు సైబర్ సెల్‌లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు బ్లాక్ మెయిల్ కి పాల్పడుతున్నాట్టు ULLU ఫిర్యాదు చేసినట్లు చెప్పబడింది.

ఈ సందర్భంలో, IP అడ్రస్ ద్వారా ట్రేస్ చేయగా ULLU మాజీ లీగల్ హెడ్, ఒక మహిళ మరియు ఆమె సహచరుడు ఈ బెదిరింపుల వెనుక ఉన్నారని తేలింది. ఈ కేసులో నిందితులు ఇప్పుడు విభూ అగర్వాల్ మరియు అంజలి రైనాపై కేసు పెట్టారు, కౌంటర్ ఎటాక్ చేస్తున్నప్పుడు మహిళల కోసం చేసిన చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేశారని పేర్కొంది. ఇక ఈ విషయాన్ని ధృవీకరిస్తూ,, ముంబైలోని అంబోలి పోలీస్ స్టేషన్‌కు చెందిన సీనియర్ ఇన్స్పెక్టర్ సోమేశ్వర్ కమ్తే ప్రకటనను విడుదల చేశారు, "28 సంవత్సరాల వయస్సు గల ఒక మహిళ, వెర్సోవా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసిందని వెల్లడించారు. ఇక ఆ మహిళ పేర్కొన్న దాని ప్రకారం 18 జూన్ 2021, రాత్రి 8:15 గంటలకు, ఇండియా హెడ్ మరియు ఆమె కంపెనీ సిఇఒ ఉల్లు డిజిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. లిమిటెడ్, మిస్టర్ విభు అగర్వాల్ స్టోర్‌రూమ్‌లో ఉంది, ఇది ఉల్లు డిజిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లో ఉందని పేర్కొంది. ఆమె కనుక తమ మాట వినకపోతే తన కుటుంబాన్ని పరువు తీస్తానని బెదిరించి విభు ఆమెపై ఒత్తిడి తెచ్చాడని, ఆ తర్వాత ఆమె దుస్తులను తీసివేయమని చెప్పి ఆ మహిళను వేధించాడని పేర్కొన్నారు. దీంతో సెక్షన్లు 354, 354 (b), 506,34 ప్రకారం 4 ఆగస్టు 2021న అంబోలి పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. ఈ కేసును తాము ప్రస్తుతం విచారిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

English summary

Mumbai police have registered a case of sexual harassment against filmmaker Vibhu Agarwal. A case has been registered against Vibhu under section 354 of the IPC on a complaint by a woman.