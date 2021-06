భర్తకు స్వయంగా తలకొరివి పెట్టిన మందిరా బేడి.. భోరున విలపిస్తుండగా అంత్యక్రియలు!

బాలీవుడ్‌లో ప్రముఖ నటి మందిరా బేడీ తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. తన భర్త, దర్శక, నిర్మాత రాజ్ కౌశల్ ఆకస్మిక మరణంతో ఆమె కోలుకోలేని విధంగా విషాదానికి గురయ్యారు. జూన్ 30 తేదీ బుధవారం తెల్లవారుజామున రాజ్ కౌశల్ గుండెపోటుతో తుదిశ్వాస విడిచారు. రాజ్ కౌశల్ అంత్యక్రియలు బుధవారం ఉదయం పూర్తి చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

Raj Kaushal no more: మందిరా బేడి‌తో భర్త రాజ్ కౌశల్ ఆనంద క్షణాలు.. (ఫోటో గ్యాలరీ)

English summary

Bollywood Actress Mandira Bedi Husband Raj Kaushal Dies At 49. Raj Kaushal was director, Producer and Writer in bollywood. He died with heart attack on June 30, 2021. Mandira Bedi is seen heading for the last rite of her husband as friends lend her emotional support.