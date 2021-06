ప్రముఖ సినీ తారల్లో చాలా మంది అప్పటికే పెళ్లైన వారిని భర్తలుగా చేసుకోవడం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సావిత్రి నుంచి శ్రీదేవి.. ఇప్పటి తరంలో శిల్పాశెట్టి వరకు అప్పటికే వివాహమైన వారినే భర్తగా స్వీకరించారు. అయితే టాప్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతున్న సమయంలో శిల్పాశెట్టి ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త రాజ్ కుంద్రాను వివాహం చేసుకోవడం అప్పట్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. అయితే శిల్పాశెట్టిపై రాజ్ కుంద్రా మొదటి భార్య కవితా కుంద్రా చేసిన విమర్శలు, ఆరోపణలు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా కవిత ఏమన్నారు? శిల్పాశెట్టి వ్యక్తిగత, వైవాహిక జీవితంలో వెళితే..

English summary

Raj Kundra first wife Kavita Kundra alleges Shilpa Shetty heavily. When her marriage life broken in 2006, She made serious allegations on Shilpa shetty. She was alleging that Shilpa Shetty was behind it. Shilpa tied the knot with Raj kundra in November 2009, They blessed with Viaan Raj and Samisha Shetty Kundra.