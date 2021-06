సమంతతో నా 'శృంగార' సన్నివేశాలు.. అందుకే తొలగించారు..సీక్రెట్స్ బయటపెట్టిన ఫ్యామిలీ మ్యాన్ నటుడు!

అక్కినేని కోడలు సమంత ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్-2తో డిజిటల్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమె ఈ సిరీస్ లో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని తమిళ ఈలం సంస్థ కోసం పనిచేసే రాజీ అనే పాత్రలో కనిపించి ఆమె అలరించింది. రాజీ పాత్రలో ఆమె నటన దాదాపు అందరికీ నచ్చేసింది. దీంతో ప్రేక్షకుల నుంచే కాక సహ నటులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. అయితే ఈ సిరీస్ లో ఆమె తనతో కొన్ని శృంగార సన్నివేశాల్లో కూడా నటించిందని సహ నటుడు వెల్లడించాడు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

The Family Man 2 actor Shahab Ali, who essayed the role of Sajid on the show, has said that his character supposed to fall in love with Samantha Akkineni's Raji role. and some suggestive scenes for trimmed at the editing table.