పెళ్లికాకుండా బిడ్డను కంటే ఓకే.. మనవరాలి నవ్య నవేలి గురించి జయబచ్చన్ ఆసక్తికర కామెంట్స్

బాలీవుడ్‌లో సీనియర్ నటి జయ బచ్చన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన మనవరాలు నవ్య నవేలి నందా గురించి చేసిన ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం మీడియాలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. నవ్య నవేలి గురించి వాట్ ది హెల్ నవ్య అనే ప్రాడ్ కాస్ట్‌లో అఫైర్లు, రిలేషన్‌షిప్స్ గురించి తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. పెళ్లి కాకుండానే తన మనవరాలు బిడ్డను కన్నా మాకు అభ్యంతరం లేదు అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు జాతీయ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. జయ బచ్చన్ చేసిన వ్యాఖ్యల వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Jaya Bachchan about Navya Naveli Nanda: If she had child without marriage is okay in her latest podcast. She said, 'physical attraction' being very important in a relationship.says she has no problem if Navya has 'child without marriage', calls 'physical attraction' important