Kajal aggarwal పెళ్లి తరువాత కూడా స్పీడ్ తగ్గట్లేదుగా.. హిందీలో మరో గోల్డెన్ ఛాన్స్

కాజల్ అగర్వాల్ లక్ష్మీ కళ్యాణం సినిమా ద్వారా వెండితెరకు పరిచయమైన విషయం తెలిసిందే. ఆ సినిమా నుంచి మొన్న వచ్చిన మోసగాళ్ళు వరకు కూడా ఎప్పటికప్పుడు తనను తాను చేంజ్ చేసుకుంటూనే ఉంది. ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా అమ్మడు తన గ్లామర్ తో మంచి క్రేజ్ అందుకుంటూ వచ్చింది. దాదాపు సౌత్ ఇండస్ట్రీలో అగ్ర హీరోలందరితోను స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంది. కాజల్ ఇన్నేళ్ల కెరీర్ లో ఏనాడు కాంట్రవర్సీలకు తావివ్వకుండా సింపుల్ గా వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్లింది. అదే ఆమె కెరీర్ కు బాగా ప్లస్ అయ్యింది.

ఇక కాజల్ కెరీర్ లో అపజయాలు ఎన్ని వచ్చినా కూడా పెద్దగా ప్రభావం పడలేదు. ఛాన్సులు మీద ఛాన్సులు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇక గత ఏడాది అమ్మడు గౌతమ్ కిచ్లు అనే బిజినెస్ మ్యాన్ ను పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. పెళ్లి అనంతరం కెరీర్ క్లోజ్ అయినట్లే అనే కామెంట్స్ చాలానే వచ్చాయి. కానీ కాజల్ భర్తకు నచ్చినట్లుగానే సినిమాలు చేస్తోంది. అవసరం అయితే గౌతమ్ కు నచ్చనప్పుడు సినిమాలు మనేస్తానని కూడా క్లారిటీ ఇచ్చేసింది.

అయితే ఈ బ్యూటీకి ఇప్పట్లో ఛాన్సులు తగ్గేలా లేవు. బాలీవుడ్ లో మరో ఆఫర్ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. చివరగా ఈ చందమామ ముంబై సాగా అనే హింది సినిమాలో నటించింది. ఇక ఇప్పుడు 'ఉమా' అనే మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ హిందీ సినిమాలో ఛాన్స్ అందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తథాగట సింఘ అనే ప్రముఖ దర్శకుడు ఆ సినిమాను డైరెక్ట్ చేయనున్నట్లు సమాచారం. లేడి ఓరియెంటెడ్ సినిమాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో కాజల్ ప్రధాన పాత్రలో నటించనుంది. ఈ సినిమా క్లిక్కయితే కాజల్ రేంజ్ మరో లెవెల్ కు వెళ్లడం కాయం. ఇక ఈ బ్యూటీ నటించిన ఆచార్య సినిమా త్వరలోనే విడుదల కానుంది. అలాగే ఇండియన్ 2తో పాటు మరో నాలుగు తమిళ సినిమాలు ఒప్పుకుంది. మరి ఆ సినిమాలు అమ్మడి క్రేజ్ ను ఇంకా ఏ స్థాయికి పెంచుతాయో చూడాలి.

English summary

Even after the wedding, Kajal continues to entertain her followers with glamorous photo shoots as usual. It is reported that Kajal Aggarwal has agreed to do a lady oriented film without a hero long after. Giving the green signal to an interesting story directed by Paper Boy director Jayashankar. Seems to be a bit silent right now due to the lock down.