సినీ పరిశ్రమలో 48 ఏళ్ల వయసు అంటే మధ్య వయసు అని అందరూ భావిస్తారు. ముఖ్యంగా మహిళలు ఆ వయసు వచ్చే సరికి శారీరక పటుత్వం కోల్పోతారు. అయితే బాలీవుడ్ సెక్సీ బాండ్ మలైకా అరోరా మాత్రం ఆ వయసులోనూ తన హాట్‌నెస్‌తో మంటలు రేపుతోంది. తన కంటే వయసులో 12 ఏళ్ల చిన్నవాడైన అర్జున్ కపూర్‌తో సహజీవనం చేస్తూ జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తోంది. అంతేకాదు అందరూ తనను సెక్సీ అని పిలవడాన్ని గర్వంగా ఫీలవుతోంది. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మలైకా ఆ విషయం చెప్పింది.

English summary

Malaika Arora opens up about her glamour and harmonal imbalance issues. She said. It not possible maintain her glamour.