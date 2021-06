బాలీవుడ్‌లో కొద్ది రోజులుగా అనేక పరిణామాలు చోటుచేసుకొంటున్నాయి. హిందీ చిత్ర సీమలో సూపర్‌స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్, పొలిటికల్ కన్సల్టెంట్ ప్రశాంత్ కిషోర్ కలుసుకోవడం అనేక ఊహగానాలకు తెర లేచాయి. అయితే త్వరలో రూపొందే తన బయోపిక్ విషయంలో షారుక్‌ను ప్రశాంత్ కిషోర్ కలిసినట్టు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ప్రశాంత్ కిషోర్ వ్యక్తిగత జీవితం, వారిద్దరి భేటీ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Prashant Kishor Biopic is on the card in Bollywood. Reports suggest that Shah Rukh Khan and Prashant Kishor met Mannat in mumbai. These two are planning a web series very soon.