Raj Kundra : క్రైం బ్రాంచ్ కి లంచం.. శిల్పా శెట్టితో సంబంధం గురించి ఏం చెప్పారంటే?

అశ్లీల విషయాలను కాల్చి ప్రచురించినందుకు వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాను ముంబై పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు జూలై 23 వరకు ఆయన పోలీసు కస్టడీలో ఉండాల్సి ఉంది. అయితే ఆయన క్రైం బ్రాంచ్ లంచం ఇచ్చినట్టు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

బాబోయ్ ఏంటా అందాలు: ఫిట్‌నెస్ మోడల్ అదితి మిస్త్రీ వైరల్ (ఫోటోలు)

English summary

In a recent development, several allegations have been leveled against Raj Kundra. Yash Thakur, who is an absconding accused and was named as the racket’s kingpin in March, had emailed a complaint to the Anti-Corruption Bureau alleging that Kundra paid bribe of Rs 25 lakh to Crime Branch sleuths.