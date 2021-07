చీటింగ్ కేసులో సల్మాన్, ఆయన సోదరి అల్వీరాకు సమన్లు.. 13న విచారణకు పిలుపు

బాలీవుడ్‌ కండలవీరుడు సల్మాన్ ఖాన్, అతడి సోదరి అల్వీరాతోపాటు మరో ఆరుగురిపై కేసు నమోదైంది. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన చండీగఢ్ పోలీసులు వారికి సమన్లు జారీ చేశారు. వారిపై చీటింగ్ కేసు నమోదు చేసి విచారణకు హాజరుకావాలని సమన్లలో పేర్కొన్నారు. ఈ కేసు వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Salman Khan and Alvira Khan gets summons from Chandigarh Police in Cheating case. Being Human Jewellery files case on Salman Khan for not promoting the brand and not attending to inaugarte the store.