సల్మాన్ ఖాన్ మొదటి సినిమా అట్టర్ ఫ్లాప్.. రెమ్యునరేషన్ ఎంత ఇచ్చారో తెలుసా?

బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ అంటే బాక్సాఫీస్‌కు కేరాఫ్ అడ్రస్. సినిమా హిట్ అయినా.. ఫ్లాప్ అయినా కాసుల వర్షం కురువాల్సిందే. అయితే 33 ఏళ్లుగా బాలీవుడ్ సినీ పరిశ్రమలో స్టార్ హీరోగా ఎదురే లేకుండా తన సినీ కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పడు వందల కోట్లలో రెమ్యునరేషన్ తీసుకొంటున్న సల్మాన్ ఖాన్ మొదటి జీతం ఎంతో తెలుసా? అనే వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

Salman Khan has started a guest role in his first movie. He gets first remuneration for Biwi Ho To Aisi is 11000.