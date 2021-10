GARI దేశంలోకి తొలి క్రిప్టో టోకెన్ కరెన్సీ.. సల్మాన్ చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరణ

Our very own Sultan - @BeingSalmanKhan Launches India’s First Crypto social Token - Gari. The journey is going to be interesting and historic. INDIA here’s #Chingari leading you to better and bigger things🔥💪@sumitgh85 @salvidee @adityakothari @thebiswatma #GariTokens pic.twitter.com/hGRsfW5Pbq — Chingari Official Page (@Chingari_IN) October 17, 2021