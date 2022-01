దేశంలో వివిధ రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ చాటుకొన్న కళాకారులు, సామాజిక సేవలకు, ఇతర ప్రముఖులను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం 2022 సంవత్సరం కోసం పద్మ అవార్డులను ప్రకటించింది. మొత్తంగా 128 మందికి పద్మ అవార్డులను ప్రకటించగా, అందులో నలుగురికి పద్మ విభూషణ్, 17 మందికి పద్మభూషణ్ అవార్డులు, 107 మందికి పద్మశ్రీ అవార్డులు ప్రకటించింది. అయితే బెంగాల్‌కు చెందిన మాజీ సీఎం బుద్దదేవ్ భట్టాచార్జి గాయకుడు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హేమంత ముఖోపాధ్యయ్,, గాయని సంధ్యా ముఖోపాధ్యయ అవార్డులను తిరస్కరించడం వివాదంగా మారింది. సంధ్య ముఖోపాధ్యయ కూతురు ఓ ప్రకటనలో ఘాటుగా విమర్శలు చేయడం మరింత వివాదంగా మారింది. ఈ వివాదానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

Legendary Singer Sandhya Mukherjee Rejects Padma Shri Offer By Narendra Modi Government on 2022 year. Her Daughter said to media that, At the age of 90, with a singing career spanning over about eight decades, being chosen for Padma Shri is demeaning for a singer of her stature.