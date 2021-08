Shilpa Shetty నా పిల్నల్ని శిక్షించొద్దు.. ఫ్యామిలిని వదిలేయండి.. శిల్పాశెట్టి భావోద్వేగంతో లేఖ

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టి తన భర్త రాజ్ కుంద్రా పోర్నోగ్రాఫిక్ కంటెంట్ క్రియేషన్ వ్యవహారంలో అరెస్ట్ అయిన విషయం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతున్నది. ఈ కేసులో అనేక విషయాలను మహారాష్ట్ర క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు, బాంబే హై కోర్టు ప్రాసిక్యూషన్ పలు విషయాలను వెలికి తీస్తున్నాయి. ఇలాంటి క్రమంలో శిల్పాశెట్టి భావోద్వేగంగా స్పందిస్తూ..

English summary

Shilpa Shetty says respect my family privacy. She wrote in her social media account that So, most importantly, I request you to respect my family’s and ‘my right’ to privacy in these times. We don’t deserve a media trial.