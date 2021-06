బాలీవుడ్ నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ మరణించి సరిగ్గా ఏడాది పూర్తయింది. 2020 సంవత్సరం జూన్ 14వ తేదీన యువ హీరో అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో ముంబైలోని బంద్రాలో విలాసవంతమైన అపార్ట్‌మెంట్‌లో మృతి చెందడం విషాదంగా మారింది. అయితే ఇంటిని ప్రస్తుతం అద్దెకు పెట్టడం బాలీవుడ్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది. అందుకు కారణం ఏమిటంటే...

English summary

Bollywood Star Sushant Singh Rajput's Bandra Duplex house kept for Rent. Earlier this building was rented for 4.5 lakhs. Now its has kept for 4 lakhs per month. Landlord said that No choice for Film Stars.