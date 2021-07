RajKundraకి మేజర్ షాక్.. సాక్షులుగా మారిన ఆ నలుగురు?

రాజ్ కుంద్రా పోర్న్ కేసులో కొత్త మలుపులు వస్తున్నాయి. రాజ్‌ను జూలై 27 వరకు జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉంచాలని కోర్టు ఆదేశించింది. అదే సమయంలో, ముంబై పోలీసులు తీవ్రంగా దర్యాప్తు చేస్తూ మరియు సాక్ష్యాలను సేకరిస్తున్నారు. ఈ కేసులో రాజ్ కుంద్రా సంస్థకు చెందిన నలుగురు ఉద్యోగులు ప్రత్యక్ష సాక్షులుగా ముందుకు వచ్చినట్లు సమాచారం. వివరాల్లోకి వెళితే

Arrested in an alleged porn videos case, Shilpa Shetty's husband and businessman Raj Kundra is in more trouble as four employees of his company have come forward as witnesses in the case.