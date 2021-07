RIPDilipkumar : లెజెండ్రీ నటుడి మృతితో తీవ్ర విషాదం... రాజకీయ సినీ దిగ్గజాల సంతాపం

ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు దిలీప్ కుమార్ కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 98 సంవత్సరాలు. ఈ రోజు ఉదయం 7.30 గంటలకు ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కారణంగా దిలీప్ కుమార్ జూన్ 29న ఆసుపత్రిలో చేరారు. దీంతో ఆయన మరణం గురించి రాజకీయ సినీ దిగ్గజాలు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Legendary Bollywood actor Dilip Kumar passed away on Wednesday (July 7). The actor was admitted to the intensive care unit (ICU) of Mumbai's Hinduja Hospital on June 30. now cinema celebrities Politicians Mourn Death of Legendary Actor Dilip Kumar.