ఆ ఇద్దరి హీరోలకు 200కోట్లు ఇస్తున్న దిల్ రాజు.. కెరీర్ మొత్తంలో ఇదే హయ్యెస్ట్ పేమెంట్

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువగా ఉన్న నిర్మాతల్లో దిల్ రాజు ఒకరని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఎలాంటి సినిమాలు చేసినా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద మినిమమ్ వసూళ్లు అందుకునేలా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఇక మెల్లగా ఆయన కూడా సంస్థ వాల్యుని పెంచేలా పాన్ ఇండియా రేంజ్ లో సినిమాలు చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇక ఇద్దరి అగ్ర హీరోలతో కమిట్మెంట్ తీసుకున్న దిల్ రాజు దాదాపు వాళ్లకు 200 వరకు రెమ్యునరేషన్ ఇస్తున్నట్లు సమాచారం.

English summary

Dil Raju is one of the successful producers in the Tollywood industry. No matter what movies are made, they plan to receive the minimum gross at the box office. Slowly he is also trying to make films in the Pan India range to increase the value of the company. Dil Raju, who has made a commitment with the two top heroes, is reportedly giving them a remuneration of around Rs 200