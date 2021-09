తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తుఫాన్ పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా మారిన నేపథ్యంలో కూడా లవ్ స్టోరి చిత్రం కలెక్షన్ల ప్రవాహం భారీగా కొనసాగింది. శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో నాగచైతన్య, సాయిపల్లవి జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా బాక్సాఫీస్‌ను కుదిపేసింది. అయితే సాధారణంగా తొలివారాంతం తర్వాత కలెక్షన్లు తగ్గుతాయనే అపోహలకు ఈ సినిమా బ్రేక్ వేసి... రికార్డుస్థాయి కలెక్షన్లతో దూసుకెళ్తున్నది. ఈ చిత్రం నాలుగో రోజున ఏ రేంజ్ కలెక్షన్లు సాధించిందంటే..

Sai Pallavi and Naga Chaitanya's Love Story movie released on September 24th worldwide. Love Story is getting good collections at Worldwide. Here is the three days collections are..