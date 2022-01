మాస్ మహారాజా రవితేజ హీరోగా పెన్ మూవీస్, ఏ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై సత్యనారాయణ కొనేరు, రమేశ్ వర్మ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం ఖిలాడీ. యాక్షన్, క్రైమ్‌తోపాటు రొమాంటిక్ అంశాలు కలబోసిన చిత్రంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం రిలీజ్‌కు ముందే మంచి బిజినెస్, క్రేజ్‌ను, అంచనాలను పెంచుకొన్నది. అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 11న రిలీజ్‌కు సిద్దమైంది. అయితే ఈ సినిమా బిజినెస్ గురించి పెన్ మూవీస్ ఆసక్తికరమైన ట్విట్ చేసింది. ఆ ట్వీట్, ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Ravi Teja's Khiladi Hindi right acquired by Pen Movies. They tweeted that, #Khiladi rights have been sold out like a hot cake.Happy about the positive vibes the film has generated. Khiladi will reach the audience on Feb 11th,2022