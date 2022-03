RRR Day 2 Collections : సినీ చరిత్రలో అరుదైన రికార్డు.. బాహుబలి రికార్డును ఒకే ఏరియా కలెక్షన్స్ తో బద్దలు!

దర్శకధీరుడు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన RRR సినిమా రికార్డుల ఊచకోత ప్రారంభించింది. సినిమా విడుదలకు ముందే అనేక విషయాలలో రికార్డులు సృష్టిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్న ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ విషయంలో కూడా సరికొత్త రికార్డులు రాస్తూ ముందుకు వెళుతుంది. బాహుబలి కలెక్షన్స్ ఇప్పటి వరకు మరో దర్శకుడు బద్దలు కొట్టలేకపోయారు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ సినిమా రికార్డులు కూడా రాజమౌళి స్వయంగా బద్దలు కొట్టాల్సిందే తప్ప మళ్ళీ వేరేవారికి అవకాశం లేదని అంటున్నారు.. తాజాగా RRR సినిమా సృష్టించిన రికార్డు టాలీవుడ్లో ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Tollywood 2nd Day All Time Highest Share Movie is Baahubali2 14.80Cr till now. but now RRR Movie Broke this Record with Nizam Day 2 Collections Itself Day 2 Share Will Be Over 15cr.