Rajamouli to Sekhar Kammula: ప్రస్తుతం టాప్ రెమ్యునరేషన్ అందుకుంటున్న తెలుగు దర్శకులు

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో హీరోలతో పాటు దర్శకులకు కూడా ఒక మార్కెట్ క్రియేట్ అవుతోంది. ఒక సినిమా విడుదల అవుతోంది అంటే దర్శకుడు ఎవరనే విషయాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని థియేటర్స్ కు వస్తున్నారు. ఇక ప్రస్తుతం అందరి చూపు పెద్ద దర్శకుల పైనే ఉంది. వారు తీసుకునే రెమ్యునరేషన్ ఎంత అయ్యి ఉంటుందనేది అందరిలో ఒక ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. అయితే కొందరు రెమ్యునరేషన్ కాకుండా సినిమా బిజినెస్ లో వాటాలు కుడా తీసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా టాప్ దర్శకుల నెంబర్లపై ఒక లుక్కేస్తే..

English summary

A market is being created in the Tollywood industry for heroes as well as directors. A movie being released means that the director is coming to the theaters keeping in mind who he is. Now all eyes are on the big directors. Everyone is interested in how much remuneration they will get. However, some are also taking shares in the film business in addition to remuneration. If you take a look at the overall top director numbers ..