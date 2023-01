Adipurush Release date దర్శకుడిని దారుణంగా ట్రోల్ చేసిన ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్!

ll रामकार्य करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं ll

|| We are always delighted to impart the virtue of Lord Ram ||



The world will witness India's timeless epic in 150 days! 🏹 #150DaysToAdipurush#Adipurush releases IN THEATRES on June 16, 2023 in 3D.#Prabhas #SaifAliKhan pic.twitter.com/LqrW8kRZa5