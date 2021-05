మహేష్ బాబు తరువాత రాజమౌళి సినిమా అతనితోనే.. ఇక ఆ హీరోను ఎవ్వడు ఆపలేడు!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో చాలా రోజుల తరువాత నెవర్ బిఫోర్ అనేలా పాన్ ఇండియా సినిమాలు సెట్స్ పైకి వస్తున్నాయి. స్టార్ హీరోలు దర్శకులు అంతకుమించి అనేలా వారి స్థాయిని పెంచుకుంటున్నారు. లాక్ డౌన్ వలన దర్శకులు హీరోలు ఏ మాత్రం టైమ్ వేస్ట్ చేయకుండా భవిష్యత్తు ప్రాజెక్టులను కూడా ఇప్పుడే సెట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక దర్శకధీరుడు రాజమౌళి కూడా మహేష్ బాబు తరువాత చేయబోయే ప్రాజెక్ట్ పై కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.

Usually Rajamouli selects the hero very fast no matter what kind of story is set. Recently, for the Powerful Story written by father Vijayendra Prasad, it seems that Prabhas has finally come up with the final name of many heroes. It is learned that Rajamouli has come to a decision that if Prabhas misses, someone else will set the story.