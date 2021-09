సినీ తారలు, హీరో, హీరోయిన్లకు మధ్య అభిప్రాయ బేధాలు తలెత్తడం ఇండస్ట్రీలో సాధారణంగా కనిపిస్తుంటాయి. వాటి వల్ల నిర్మాత, దర్శకులకు ఇబ్బందులు రావడం, వాటిని పరిష్కరించుకోవడానికి అనేక తంటాలు పడటమనే విషయం వింటూనే ఉంటాం. హీరోయిన్ల యాటిట్యూడ్ కారణంగా హీరోలు హర్ట్ కావడమనేది కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది. అయితే దక్షిణాదిలోనే కాకుండా బాలీవుడ్‌లో అగ్రతారగా నటిస్తున్న హీరోయిన్ తీరు, ప్రవర్తనతో ప్రభాస్ మనస్తాపానికి గురైనట్టు సమాచారం. దాంతో దర్శకుడు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నట్టు తెలిసింది. ఆ హీరోయిన్ వల్ల ఎదురైన సమస్యలు ఏమిటంటే..

English summary

Prabhas upset with the Star Heroine behaviour in Shooting. He has been avoiding the heroine on the sets. This news become viral in the film Industry.