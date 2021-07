జాతిరత్నాలు డైరెక్టర్ ఇలా షాక్ ఇచ్చాడేంటి.. తమిళ్ హీరోతో మంతనాలు?

ఈ రోజుల్లో దర్శకులు చాలా స్పీడ్ గా ఉన్నారు. ఒకప్పుడు స్టార్ దర్శకులు సినిమా సినిమాకు కొంత గ్యాప్ తీసుకునేవారు. కానీ కరోనా వలన గ్యాప్ ఎక్కువగా రావడంతో మళ్ళీ హీరోల డేట్స్ దొరకవేమో అని ముందే సెట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక యువ దర్శకులు కూడా అదే తరహాలో ఆలోచిస్తున్నారు. అయితే జాతిరత్నాలు సినిమాతో హిట్ కొట్టిన దర్శకుడు అనుదీప్ మాత్రం కాస్త నెమ్మదిగా వెళుతున్నాడు. ఇక ఎవరు ఊహించని విధంగా తమిళ హీరోపై ఫోకస్ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Talented young hero Naveen Polisetti, who received a special craze of his own with agent Sai Srinivasa Atreya, is the next film to come out as the protagonist. Along with Naveen, star comedians Rahul Ramakrishna and Priyadarshi also played important roles in the film. However, the film unit is thinking hard about the promotion of the film