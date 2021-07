తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలోనే ఎంతో ఉన్నతంగా తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం RRR (రౌద్రం రణం రుధిరం). తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ సినిమాలో టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కలిసి నటిస్తున్నారు. ఆరంభం నుంచే అంచనాలు ఏర్పరచుకోన్న ఈ మూవీపై దేశ వ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దీని నుంచి అదిరిపోయే కానుక రాబోతుందని తాజాగా ఓ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. హీరోలిద్దరి కోసం స్పెషల్‌గా ఆ వీడియోను జక్కన్న రెడీ చేస్తున్నాడట. ఆ వివరాలు మీకోసం!

English summary

Tollywood Most Anticipated Movie RRR. Now This Film Shooting Completed Except for two songs. This Movie Special Video Will Be Release on Friendship Day Special.