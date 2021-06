బావమరిది ఎంట్రీ కోసం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్పెషల్ ఫోకస్.. కథ కూడా ఫైనల్..

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నందమూరి బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినప్పటికీ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అందుకున్నాడు. అగ్ర దర్శకులు తనతో సినిమా చేసేలా తనను తాను అప్గ్రేడ్ చేసేసుకున్నాడు. ఇక తారక్ సపోర్ట్ తో ఒక కుర్ర హీరో ఇండస్ట్రీలోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అతను మరెవరో కాదు. తారక్ సతీమణి లక్ష్మీ ప్రణతి సోదరుడు. అతనిని మంచి హీరోగా పరిచయం చేయించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Junior NTR came from a background but received a unique recognition of his own. He upgraded himself so that the top directors could film with him. Now it seems that a lad with Tarak support is coming into the hero industry. He is not someone else. the brother of Lakshmi Pranati. It seems that they are planning to introduce him as a good hero.