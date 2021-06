బాహుబలిని తలదన్నేలా ప్రశాంత్ నీల్ బడా ప్రాజెక్ట్.. ఆ హీరో తప్పితే మరో ఆప్షన్ లేదు

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతూనే ఉంది. అగ్ర హీరోలు వరుసగా పాన్ ఇండియా సినిమాలను లైన్ లో పెట్టడంతో ముందుగా ఏ సినిమా వస్తుందో అనే విషయంపై నిత్యం ఏదో ఒక రూమర్ వైరల్ అవుతూనే ఉంది. ఇక దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ కూడా KGF 2 రాకముందే ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్టులపై మరింత బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. త్వరలో బాహుబలి కంటే హై రేంజ్ లో సినిమాను ప్లాన్ చేయబోతున్నట్లు సమాచారం.

English summary

It seems that even Prashant Neel is inadvertently stepping in to make the film in a higher range than Bahubali. A talk is coming though as the mythological story is also set. The budget for the film is also higher than Bahubali.