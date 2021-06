మొదలైన మహేష్ - రాజమౌళి హడావుడి.. నిర్మాతతో రహస్య చర్చలు.. బడ్జెట్ ఫిక్స్ అయినట్లే?

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కువమంది సినీ ప్రేమికులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో RRR కూడా ఉంది. ఇక దానితో పాటు రాజమౌళి ఆ తరువాత చేయబోయే సినిమా కూడా అంతకుమించి అనేలా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. బాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలు సినిమా చేయడానికి బిజీగా ఉన్నప్పటికీ జక్కన్న మాత్రం తెలుగు హీరోలతోనే ఇండియా స్థాయిని పెంచుతున్నాడు. ఇక మహేష్ బాబుతో చేయబోయే సినిమా హడావుడి కూడా మొదలైనట్లు టాక్ అయితే వస్తోంది.

English summary

RRR is one of the most eagerly awaited movies not only in the Tollywood industry but also across the country. Apart from that, it seems that Rajamouli's next film will be even more so. Although Bollywood's top heroes are busy making movies, Jakkanna is raising the standard of India with Telugu heroes. The talk is coming that the movie rush with Mahesh Babu has also started.