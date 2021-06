పాన్ ఇండియా దర్శకుడిని రిజెక్ట్ చేసిన మహేష్ బాబు.. నచ్చలేదని మొహం మీదే చెబుతూ..

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న బిగ్ సినిమాల లిస్టు పెద్దగానే ఉంది. అయితే ఆ సినిమాలు ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు కాని చర్చల దశలో ఉన్న మరికొన్ని ప్రాజెక్టులపై మాత్రం త్వరలోనే క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా మన అగ్ర హీరోలు పాన్ ఇండియా దర్శకులను లైన్ లో పెడుతున్నారు. ఇక మహేష్ బాబు మొదటిసారి ఒక పాన్ ఇండియా దర్శకుడిని రిజెక్ట్ చేసినట్లు టాక్ వస్తోంది.

English summary

Recently the talk is coming that Prashant Neel has also told the story. After the KGF hit, Mahesh Babu called Prashant Neil and congratulated him. Mahesh has already given a hint to Prashant Neel to tell the story.