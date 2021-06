పుష్ప సినిమాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. ఒకే ఫ్రేమ్ లో బన్నీతో కలిసి.. రచ్చ రచ్చే..

ఇండియన్ సినిమా వరల్డ్ లో రానున్న రోజుల్లో టాలీవుడ్ కూడా బాలీవుడ్ తో సమానంగా పోటీ పడగలదని చెప్పవచ్చు. ఇప్పటికే బహుబలి సినిమాతో ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఇక నెవర్ బిఫోర్ అనేలా కాంబినేషన్స్ సెట్టవుతుండడంతో సినిమాల మార్కెట్ వాల్యూ కూడా అంతకంతకు పెరుగుతోంది. అల్లు అర్జున్ పుష్ప సినిమా కూడా నెవర్ బిఫోర్ అనేలా తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా కనిపించనున్నట్లు టాక్ వస్తోంది.

English summary

The market value of movies is also increasing as combinations like Never Before are being set up. It is known that Allu Arjun's movie Pushpa is also opening as Never Before. However, the talk is that megastar Chiranjeevi will also be seen in the film