పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు పండగే.. వరుసగా మూడు సినిమాలు.. తెగ్గేదేలే

టాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మళ్ళీ ఎప్పటిలానే షూటింగ్స్ మొదలయ్యాయి. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా స్టార్ హీరోలు ఒకేసారి రెండు మూడు సినిమాలను లైన్ లో పెట్టడంతో సినిమాల విడుదల తేదీలపై కొంత కన్ఫ్యూజన్ అయితే క్రియేట్ అవుతోంది. అయితే కాలం కలిసి వస్తే వచ్చే ఏడాది పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకు పండగే అని చెప్పవచ్చు. మూడు పెద్ద సినిమాలు వరుసగా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

English summary

Power star Pawan Kalyan is busy with politics on the one hand and movies on the other. For the first time in his career, Pawan lined up four films simultaneously. It is a privilege to select different stories rather than routine commercial movies. A photo of Pawan Kalyan went viral on social media. Producer Bandlaganesh posted the photo and once again commented positively,