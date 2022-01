బాహుబలి తర్వాత యంగ్ రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ క్రేజ్ ఊహించని రేంజ్‌కు పెరిగిపోయింది. కేవలం టాలీవుడ్, దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమకే కాకుండా ప్యాన్ ఇండియా స్థాయికి ప్రభాస్ క్రేజ్ పెరిగింది. దాంతో ప్రభాస్ సినిమాలన్నీ ప్యాన్ ఇండియా బడ్జెట్‌తోనే రూపొందుతున్నాయి. అయితే త్వరలో విడుదల కానున్న ఆదిపురుష్ గురించిన ఆసక్తికరమైన విషయం ఇప్పుడు బాలీవుడ్‌ వర్గాల్లోను, అలాగే సోషల్ మీడియాలోను హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Prabhas's Adipurush to release in Hollywood with English Version by Disney Studios. As per Reports, Adipurush is being planned by Bushan Kumar to release in 20K Screens Worldwide. Shoot in Telugu,Hindi and Releasing in Tamil, Malayalam, Kannada and 10+ other International languages.