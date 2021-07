RRR తరువాత రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ సినిమాలపై డిజాస్టర్ సెంటిమెంట్.. ఈసారి బ్రేక్ చేస్తారా?

ఒక సినిమా హిట్టయితే ఆ తరువాత వచ్చే సినిమాపై అంచనాలు ఏ రేంజ్ లో ఉంటాయో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఇక రాజమౌళితో సినిమా చేసిన తరువాత హీరోల మార్కెట్ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతుంది. ఇక ఆ తరువాత వచ్చే సినిమాతో కూడా అంచనాలను అందుకునేందుకు ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇక ఇప్పటివరకు దర్శకధీరుడితో వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ తరువాత సినిమాతో అపజయాలు ఎదుర్కొన్నారు. దీంతో RRR హీరోల తరువాత సినిమాలపై కూడా ఆ బ్యాడ్ సెంటిమెంట్ మీమ్స్ వస్తున్నాయి.

English summary

Star Heroes are all ready to work with director Rajamouli. Even though he has reached the level of Range Pan India, he is not leaving Telugu heroes at all. He plans to increase the level of the Telugu market every time. But after doing it with Rajamouli no hero is looking to succeed to fit that range again.