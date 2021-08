ఎన్టీఆర్ పొలిటికల్ ఎంట్రీపై రామ్ చరణ్ ప్రశ్న.. ఇది అరాచకం.. కాంట్రవర్సీ ఎందుకని షాకింగ్ నిర్ణయం!

నందమూరి బ్రాండ్ స్థాయిని సినిమాల పరంగా మరో లెవెల్ కు తీసుకువెళుతున్న ఏకైక స్టార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్. సినిమా సినిమాకు అతని బాక్సాఫీస్ రేంజ్ మరో లెవెల్ కు వెలుతోంది. అయితే తారక్ పొలిటికల్ ఎంట్రీపై నిత్యం ఏదో ఒక వార్త వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇక ప్రస్తుతం మరొక న్యూస్ వైరల్ గా మారింది. ఏకంగా రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ను అలాంటి ప్రశ్న అడిగినట్లు తెలుస్తోంది. అసలు ఇది నిజమా అబద్దమా అని తెలిసేలోపే మరొక రూమర్ కన్ఫ్యూజన్ కు గురి చేస్తోంది.

English summary

It is a well known fact that Bahubali is the film that has the true meaning of the word Pan India. The upcoming RRR movie with the same team is also going to take the Pan India range to another level. Songs stand as another weapon for any movie. A music director like Keeravani has decided to release each song in a range. While releasing the first Dosti song in 5 languages, Singer set the language.