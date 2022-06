రవితేజ ఇంటి నుంచి మరో హీరో.. ఆ బడా నిర్మాతతో అదిరే ప్లానింగ్!

సినీ పరిశ్రమలో వారసులు రావడం అనేది చాలా కామన్. మెగాస్టార్ చిరంజీవి మొదలు ప్రస్తుతం ఉన్న ఎంతోమంది హీరోల వారసులు సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి తమ లక్కు పరీక్షించుకుని కొంత మంది నిలబడితే కొంత మంది మాత్రం కనుమరుగైపోయారు. ఇప్పుడు తాజాగా ఎలాంటి బ్యాగ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చి నిలబడిన రవితేజ కుటుంబం నుంచి మరో హీరో ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడనే ప్రచారం ఊపు అందుకుంది. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

RaviTeja 's nephew Maadhav Bhupathiraju is to make his acting debut with a love story. A new director is set to helm this film produced by Nallamalupu Bujji Shoot in August.