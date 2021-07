RRRలో టాప్ హై వోల్టేజ్ ఫైట్ సీన్స్.. నిప్పులతో ఆడుకునే అల్లూరి, నీళ్లతో చెమటలు పట్టించే భీమ్!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో బిగ్గెస్ట్ మల్టీస్టారర్ గా రూపొందుతున్న RRR ఎప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందో తెలియదు గాని అది క్రియేట్ చేస్తున్న బజ్ మాత్రం మామూలుగా లేదు. ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే ఎప్పుడు లేనంత హై వోల్టేజ్ డ్రామాను చూపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దానికి తోడు భారీ ఫైట్ సీన్స్ అభిమానులను మంత్రముగ్దులను చేయడం ఖాయమని చెప్పవచ్చు. ఇక సినిమాలో ఉండే టాప్ ఫైట్ సీన్స్ గురించి ఒక విషయం లీక్ అయ్యింది.

Pan India Big Budget Movie RRR The real buzz has started. Speculations on this visual wonder directed by Rajamouli have already skyrocketed. And the Roar of RRR making video released today also raised the dose of expectations even further.