Sarkaru Vaari Paata విలన్ అతను కాదట.. అసలు విలన్ ఎవరో తెలిసిపోయింది!

టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు సర్కారు వారి పాట బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి రికార్డులను అందుకుంటుందో గాని సినిమా క్రియేట్ చేసే బజ్ మాత్రం మామూలుగా లేదు. దర్శకుడు పరశురామ్ మొదటిసారి ఒక అగ్ర హీరోతో వర్క్ చేస్తుండడంతో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాడు. నటీనటుల ఎంపిక విషయంలో కూడా ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. ఇక సినిమాలో మెయిన్ విలన్ పై క్లారిటీ వచ్చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

No matter how many records Tollywood superstar Mahesh Babu Sarkar vaari paata at the box office, the buzz of creating a movie is not normal. Director Parasuram is taking a lot of precautions as he is working with a top hero for the first time. There is no going back on the cast. It seems that Clarity has come on the main villain in the movie.