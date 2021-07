ఎన్టీఆర్ కోసం ఎదురుచూడలేక.. మెగా హీరో కోసం వెళుతున్న ఉప్పెన దర్శకుడు

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఈ ఏడాది బిగ్గెస్ట్ ప్రాఫిట్స్ అందించిన సినిమాల్లో ఉప్పెన టాప్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది. పెట్టిన పెట్టుబడులకు సినిమా అనుకున్నట్లుగానే దాదాపు 100కోట్ల వరకు బిజినెస్ చేసింది. దీంతో దర్శకుడు బుచ్చిబాబుకి ఒక్కసారిగా హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఇక ఎన్టీఆర్ తో చర్చలు జరిపారు గాని అది ఎటు తేలలేదు. ఇక ఫైనల్ గా దర్శకుడు మళ్ళీ మెగా కాంపౌండ్ వైపే యూ టర్న్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది.

Uppena movie will be on the top list of movies that have provided the biggest profits this year in the Tollywood industry. The film did business to the tune of almost Rs 100 crore as expected. This created a hype for director Buchibabu at once. It is unknown at this time what he will do after leaving the post. Finally, the director had to take another U-turn towards the mega compound.