Allu Arjun : దోశ తిని ఆ కాకా హోటల్ ఓనర్ ఫేట్ మార్చేశాడు.. దోశకు అంతివ్వడమే కాక మరో బంపర్ ఆఫర్!

మన తెలుగు సినిమా హీరోలు ఒక్కోసారి చేస్తున్న పనులు చూస్తే చాలా ముచ్చటేస్తుంది. తాము హీరోలం అనే భేషజాలు ఏ మాత్రం చూపించకుండా సామాన్య ప్రజలతో వాళ్ళు కలిసి పోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అయితే అభిమానులు ఒక్కసారిగా మీద పడతారు అనే ఉద్దేశంతో బౌన్సర్లతో బయటకు వెళ్తూ ఉంటారు కానీ తమకు అవకాశం వస్తే సామాన్యులకు అండగా నిలబడుతూ ఉంటారు. ఈ విషయాన్ని మరో సారి ప్రూవ్ చేశారు స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్. స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఒక కాక హోటల్ లో టిఫిన్ చేసి బయటకు వస్తున్న విజువల్స్ కొన్ని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అయితే అల్లు అర్జున్ వచ్చి హోటల్లో తిని వెళ్లాక ఆ కాకా హోటల్ నడుపుతున్న వ్యక్తి జీవితమే మారిపోయింది. అసలు ఏమైంది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

#AlluArjun ordered Dosa & hotel owner denied to take money, but the star insisted and gave ₹1000. The star also asked him to come to Hyderabad for a job after knowing that he is financially unstable. ". @alluarjun was very friendly & showed warm gesture towards me"- Hotel owner https://t.co/U1zE62Vmo0

English summary

a video became viral that Allu Arjun coming from a road side hotel. as per latest reports hotel owner denied to take money for dosa ate by allu arjun, but the star insisted and gave ₹1000, and also asked him to come to Hyderabad for a job after knowing that he is financially unstable.