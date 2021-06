ఎన్టీఆర్ మామూలోడు కాదు.. పుట్టుక అంతే, ప్రొడ్యూసర్ గా మారిన నటుడు కీలక వ్యాఖ్యలు!

నందమూరి వారసుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తనకంటూ సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఏర్పరచుకున్నాడు. తనదైన డాన్స్ తో డైలాగ్ డెలివరీతో ఈజ్ తో నటిస్తూ ఆయన అనేక మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు. తాజాగా ఆయన గురించి నటుడు, ఈ మధ్య కాలంలో రిలీజైన అర్థశతాబ్దం సినిమాతో నిర్మాతగా మారిన రాధాకృష్ణ కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Tollywood Artist radhakrishna telu made some intresting comments on jr NTR. he reveals that Tarak is inborn artiste and high on energy. He then recounts an incident from Aadi which shows the dedication Tarak has for his work.